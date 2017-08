Monalysa Alcântara é eleita Miss Brasil 2017

Da Redação | entretenimento@band.com.br

Monalysa Alcântara foi eleita Miss Brasil 2017 na noite deste sábado, dia 19, em um concurso realizado na cidade de Ilhabela, no litoral de São Paulo. Em um evento com apresentação de Cássio Reis, a beldade desbancou outras 26 competidoras e terá a oportunidade de representar o país no Miss Universo.



Na fase de perguntas e respostas, a nova Miss Brasil teve de responder qual será a sua estratégia para representar a beleza brasileira internacionalmente. "Minha super estratégia será ser eu mesma: uma mulher nordestina, que passou por diversas coisas, muitas dores que fizeram ser quem eu sou hoje. Vou ser eu mesma. Não tem segredo", afirmou.



Ela, que não se reconhecia como negra quando criança, quer ajudar a mulher negra a valorizar a própria beleza. "Através da minha história, vou ajudar as mulheres negras a se acharem mais bonitas e mostrar que elas são capazes de seguirem seus próprios sonhos, assim como eu segui o meu", disse.



Em segundo lugar ficou a Miss Rio Grande do Sul, Juliana Mueller. Durante o concurso, ela afirmou que ama a sua beleza interior e não ligaria se não fosse magra. "Eu me amo do jeito que eu sou. O que realmente importante é o que a gente tem dentro, o que realmente importa é o nosso coração", afirmou.



Já a Miss Espírito Santo, Stephany Pim, ficou em terceiro lugar. Ela destacou os seu valores durante a competição. "Quero fundamentar meu reinado em valores como respeito, honestidade, humildade e amor", explicou se fosse eleita a representante da beleza máxima do país.

Monalysa Alcântara foi eleita Miss Brasil - Ana Ceribelli/BE Emotion Monalysa Alcântara foi eleita Miss Brasil - Ana Ceribelli/BE Emotion

