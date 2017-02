Izabel Alvares revela cardápio que a fez perder 35 kg

Dois anos após vencer a segunda temporada do MasterChef, Izabel Alvares voltou a ser notícia, dessa vez por conta do visual.



Insatisfeita com sua aparência no talent show da Band, ela decidiu fechar a boca e iniciou uma rotina de exercícios diários, que inclui meia hora na esteira e séries de musculação. O resultado foi tão surpreendente que ela já faz planos de lançar uma linha de comidas e bebidas alcóolicas funcionais e saudáveis, intitulada Magrela, para ajudar outras pessoas.



A pedido do Portal da Band, Izabel revelou com exclusividade detalhes do cardápio "milagroso".



De dezembro de 2015 até agora, a cozinheira, que atualmente tem 33 anos, passou de 104 kg a 69 kg. A meta é emagrecer mais 2 kg, mas ela já está feliz da vida. "Sinto um orgulho tremendo de ter conseguido realizar esse desejo que tinha há muitos anos de emagrecer", disse.



Pelo fato de a perda de peso ter sido lenta, Izabel não precisou passar por nenhum tipo de procedimento cirúrgico.



Leia a entrevista na íntegra:



Portal da Band: O que é mais difícil: perder ou manter o peso?

Izabel: Perder, sem dúvida! Hoje como tudo que quero aos fins de semana e sou super disciplinada durante a semana. Nada é melhor do que o equilíbrio. 'Disciplina é liberdade', não é mesmo?.



Portal da Band: Qual a fase mais difícil da dieta?

Izabel: Eu faço uma dieta low carb, então, as primeiras duas semanas são muito difíceis. É um período de adaptação do seu corpo. Não é fácil aceitar uma vida sem pão, massas, batata e doce.



Portal da Band: O que foi mais difícil para abrir mão?

Izabel: Massas. Eu amo macarrão... Mas agora uso o meu conhecimento como cozinheira para desenvolver receitas criativas que substituam tudo o que eu amava comer.



Portal da Band: Seu noivo entrou na dieta para te incentivar?

Izabel: Mais ou menos... (risos). Ele continua comendo carboidratos, mas é um grande incentivador de tudo o que eu faço. Está sempre ao meu lado e está muito orgulhoso.



Portal da Band: Após emagrecer você ficou flácida? Pretende fazer alguma cirurgia?

Izabel: Fiquei um pouco, mas não o suficiente para uma cirurgia. Quero, depois de ter filho, colocar silicone. Meus seios caíram um pouco com o emagrecimento. Todo o resto do meu corpo está sendo tonificado com musculação. O emagrecimento lento foi super importante para que não ficasse tão flácida. Tomo colágeno todo dia também. Não sei se funciona, mas tomo mesmo assim (risos).



Portal da Band: O que você sente hoje quando se olha no espelho?

Izabel: Muita felicidade! Sinto um orgulho tremendo de ter conseguido realizar esse desejo que tinha há muitos anos de emagrecer.



Izabel contou que iniciou o regime após ler o best-seller Barriga de Trigo, escrito pelo cardiologista americano William Davis. A dieta propõe a abolição total do trigo na alimentação diária, além do corte de carboidratos. "Esse livro mudou a minha vida", enfatizou.



Veja abaixo o que pode e o que não pode:



Comer à vontade



Legumes (menos batata, inhame e outros que sejam ricos em amido); e verduras.

Queijos curados, com teor normal de gordura (não vale queijo light nem queijos processados);

Linhaça triturada;

Algumas frutas (morango, amora, framboesa, mirtilo, maçã, laranja). Evitar frutas muito doces, como: mamão, banana, abacaxi e manga);

Castanhas cruas;

Gorduras 'do bem': azeite, óleo de coco, óleo de abacate;

Carne e ovos;

Temperos naturais (salsa, cebolinha etc);



Em quantidades bem menores



Arroz (branco ou integral)- não mais que ½ xícara por dia

Queijo cottage

Iogurte, leite e manteiga

Tofu e missô

Chocolate 70 a 85% de cacau

Azeitonas, picles, sementes cruas e abacate



Eliminar



Trigo e seus derivados (pães, massas, bolos etc)

Aveia

Amido de milho e fécula de batata

Mel, melado e afins

Refrigerantes

Doces

Frituras

Cerveja

Proteína de soja

Barras de cereal

Suco de fruta

Embutidos (salsicha, mortadela, bacon etc)



Vale lembrar que é sempre importante consultar um nutricionista para auxiliar em qualquer tipo de dieta.



Leia também:

Kelly Key já perdeu 8 kg após parto

Leandro Hassum exibe corpo: "Orgulho de mim"

Paulo Gustavo revela que emagreceu 8 kg