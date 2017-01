Nasce o primeiro filho de Janet Jackson

A cantora Janet Jackson deu à luz nesta terça-feira, dia 3, o seu primeiro bebê. Ela e o seu marido Wissiam Al Mana deram boas-vindas a um menino, de acordo com os assessores da pop star.



"Janet Jackson e seu marido estão maravilhados em dar às boas-vindas ao seu novo filho Eissa Al Mana ao mundo", disse um representante através de uma nota oficial publicada pela revista People.



"O parto de Janet foi sem estresse e saudável e a cantora está descansando confortavelmente agora", completa o anúncio. Janet Jackson e Wissam Al Mama, um magnata de 42 anos, juntaram os laços em 2012.



As primeiras informações de que a cantora talvez estivesse grávida surgiram em maio de 2016, mas as suspeitas só foram confirmadas em outubro. Durante toda a gestação, Janet Jackson optou por fazer pouco alarde sobre a sua gravidez.



