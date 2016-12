Saiba onde os famosos irão passar a Virada

Enfim, 2016 está terminando e, com isso, o desejo de mudanças para o ano que chega e, claro: as tão esperadas festanças. No mundo dos famosos as comemorações já começaram.



Se você quer saber quais são os destinos mais luxuosos e badalados ou quer saber por onde andam os famosos nesta época, se liga na listinha:



Fernando de Noronha



Marina Ruy Barbosa e o namorado, Xandinho Negrão, a cantora Paula Fernandes e os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, Giovanna Lancellotti, Paulinho Vilhena, Rafael Cortez, Renato Góes e Carol Castro estão curtindo os dias da Virada no arquipélago paradisíaco em Pernambuco. As pousadas chegam a cobrar R$ 30 mil pelo período.

Tá ruim a vida 😜💘 Uma foto publicada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) em Dez 28, 2016 às 9:22 PST





Trancoso e região Sul da Bahia



A Bahia é sempre sinônimo de alegria e de celebração, o distrito do município de Porto Seguro e o litoral do Sul do Estado receberão a apresentadora Fernanda Paes Leme e seu namorado Vinícius Longato, o ator Caio Castro, o jogador da seleção de vôlei Bruninho, Isis Valverde e Thaila Ayala. Segundo o colunista Bruno Astuto, até o astro Leonardo DiCaprio estará por lá.

Só a rapaziada boa.....respeita Trancoso!!! #tuécegoépae Uma foto publicada por Bruno Rezende (@bruninho1) em Dez 27, 2016 às 11:09 PST





Búzios e Mangaratiba



A região dos lagos e o município na região metropolitana do Rio de Janeiro contarão com as festas particulares dos famosos que por lá possuem belas casas. Neymar, que acaba de inaugurar sua mansão em Mangaratiba, deve festejar ao lado de amigos como Gabriel Medina e da namorada Bruna Marquezine.



São Miguel do Gostoso



A blogueira Gabriela Pugliesi, o noivo Erasmo Viana e a turma fitness: Mari Gonzalez (Pânico na Band) e o ex-BBB Jonas Sulzbach, Shantal Abreu e Mateus Verdelho também estão em São Miguel do Gostoso, litoral do Rio Grande do Norte. A festa do local, que acontece pela primeira vez neste ano, promete entrar para top de destinos mais badalados da Virada. Os preços iniciais dos ingressos custavam em torno de R$ 2 mil.

Bom dia Goxxxxtoso ☀️ Uma foto publicada por SNAP: ga.pugliesi (@gabrielapugliesi) em Dez 26, 2016 às 6:10 PST

