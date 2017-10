15 filmes que tiveram cenas de sexo não simulado

8mm 2



Feito em 2005, o filme foi considerado uma sequência de "8mm" de 1999, mas na verdade eles não tem ligação alguma. Na trama, um videomaker ameaça a carreira de um político com imagens de suas ilícitas atividades sexuais. Como esperado, são muitas cenas de sexo não simulado e cenas consideradas pornográficas.







9 Canções



Além de cenas reais de sexo, o filme também gravou shows de verdade, de bandas como Franz Ferdinand, The Dandy Warhols, Super Furry Animals, Primal Scream e Black Rebel Motorcyle Club. Os protagonistas Kieran O'Brien e Margo Stilley transam bastante no longa e todas as cenas são explícitas.







Anatomia do Inferno



Esta obra choca bastante o expectador não só pelas cenas absolutamente explícitas de sexo, mas também pela abordagem de um lado bem obscuro da sexualidade. Os efeitos visuais ficam por conta da casa!







Anticristo



Mestre em envolver sexo com tramas misteriosas, Lars Von Trier pesa a mão no terror em Anticristo. Sim, as cenas são de sexo não simulado, mas só vale a pena conferir se você estiver pronto para ver também trechos de mutilação genital.







Brown Bunny



Não bastou ser o diretor, Vicent Gallo também escreveu o roteiro, fez câmera, editou e protagonizou o filme. Essa é uma curiosidade importante considerando que uma das cenas envolve o próprio recebendo sexo oral do início ao fim da cena.







Calígula



Este é o grande clichê quando se fala em filmes que envolvem cenas de sexo não simulado. Isso porque é um dos mais antigos da categoria. Originalmente se tratava apenas de um incesto necrófilo e já era bem pesado, mas em seguida recebeu cenas pornográficas.







Deite Comigo



Apesar de ter cenas reais dos protagonistas transando, alguns críticos afirmam que o longa só ganhou notoriedade pelos atores Eric Balfour e Lauren Lee Smith serem muito conhecidos.







Love



Com recursos muito mais modernos do que a maioria dessa lista, como o 3D, o filme foi produzido em 2014 e inovou com uma ejaculação quase que literal na cara do expectador. O enredo é irrelevante comparado às cenas quentes.







Ninfomaníaca



Com certeza o mais popular da lista, nem precisa de apresentações. Apesar do sexo não simulado na atuação, genitais de atores pornôs foram digitalmente colocadas no corpo de todos os integrantes do elenco que transaram no filme. Lars von Trieer acaba sempe ganhando espaço por impressionar de qualquer forma.







Os Idiotas



E falando no diretor, já podemos imendar com Os Idiotas. O filme não conta muito com cenas reais de sexo, mas é sobre a perda de inibição de um grupo de amigos e inclui muita nudez e orgia. No entanto, uma cena aconteceu de verdade.







Um Estranho no Lago



Para os interessados em nu masculino predominante, Um Estranho no Lago é uma boa pedida. Mas, vale ressaltar que a pegada dele é puxada para o suspense já que gira em torno de um assassinato no lago nudista, referência de paqueras gays.







Pasolini



Quem quer realidade pode apostar nesse filme! Não só conta com muito sexo não simulado como é sobre a vida sexual do famoso cineasta italiano, Pier Paolo Pasolini.







Pola x



Não tem nenhuma evidência de que os protagonistas Guillaume Depardieu e Yekaterina Golubeva realmente transaram nas gravações por supostamente serem substituídos por dublês nos momentos mais quentes. Ninguém sabe a identidade dos corpos, mas é possível afirmar que o sexo é verdadeiro.







Reich Framboesa



Em um estilo mais "bizarro", o filme segue o estilo do diretor Bruce LaBruce e é uma sátira sobre a homossexualidade. Muitas sequências confusas, ações chocantes e bastante sexo não simulado. Além da versão tradicional, também foi feita uma pornográfica bem mais, digamos que....forte!







Leather Bar



Diferente de tudo o que todos as histórias acima oferecem, este filme-documentário é inspirado em Cruising de Al Pacino. Filmado em 1980, ele teve várias cenas de sexo censuradas e em 2013 James Franco resolveu regravar essas passagens vetadas e todo o processo de produção. Chama a atença do público o fato de que não dá pra saber quando as pessoas estão atuando ou agindo naturalmente.